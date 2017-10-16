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Самому старшему кандидату – 94 года, самому младшему – 18 ({{commentsTotal}})

Выборы
Карл Лухт.
Карл Лухт. Автор: ERR
Выборы

Предприниматель из Вильянди Карл Лухт, который отпраздновал свой 94-й день рождения летом, стал самым старшим кандидатом на прошедших в Эстонии выборах в органы местного самоуправления. Он набрал 15 голосов.

Лухт баллотировался в рядах IRL. Он верит, что направление партии такое же, как и во времена первой республики. "IRL вроде как немного потерял, то несмотря на это, я урожденный отечественник и не изменю своего мнения. Мои папа был отечественником и сторонником Пятса. Я в детстве встречался с Константином Пятсом", – рассказал Лухт, почему он баллотировался в рядах IRL, передает menu.err.ee.

Разница в возрасте между самым пожилым и самым молодым кандидатом на этих выборах составила 76 лет, так как самой юной была 18-летняя Кайза Салусте. 

Редактор: Ирина Киреева



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