СМИ: Lufthansa готова заплатить 500 млн евро за обанкротившуюся Alitalia

По данным издания, план Lufthansa, в числе прочего, предусматривает сокращение до 6000 рабочих мест и отмену ближних и средних рейсов, передает dw.com.

Представитель Alitalia отказался подтвердить или опровергнуть данное сообщение, сославшись на то, что комментарии невозможны до истечения срока конкурса вечером 16 октября.

Глава Lufthansa Карстен Шпор после объявления о приобретении большей части обанкротившейся авиакомпании Air Berlin на минувшей неделе выразил заинтересованность и в реорганизации Alitalia. В то же время он подчеркнул, что его концерн не заинтересован в итальянской авиакомпании в ее нынешнем состоянии, поскольку как целое предприятие она не подлежит санации.

Некогда государственная компания Alitalia уже многие годы находится в состоянии кризиса, в мае 2017 года она объявила о банкротстве. Правительство в Риме пытается не допустить расчленения предприятия, на котором занято более 11 000 человек.

Для дальнейшего обеспечения полетов Alitalia правительство Италии 13 октября продлило срок действия краткосрочного кредита для этой авиакомпании с ноября 2017 по сентябрь 2018 года. На конец апреля 2018 года перенесен и срок окончательного завершения процедуры продажи Alitalia.