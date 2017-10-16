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Чего ждут от новой власти жители Нарва-Йыэсуу? ({{commentsTotal}})

Новости "Радио 4"
Новости "Радио 4"

Корреспондент ERR в регионе Михаил Комашко расспросил людей, принявших участие в голосовании в Нарва-Йыэсуу и Ольгина, о том, что они ждут от принимающих власть народных избранников.

В Нарва-Йыэсуу и волости Вайвара вчера выбирали единое законодательное собрание, выборы выиграл избирательный союз "Общий дом", который набрал 1157 голосов (47,6%). Центристская партия набрала 989 голосов (40,6%), а избирательный союз "Вместе вперед" 273 голоса (11,2%). Таким образом, "Общий дом" займет в горсобрании восемь мест, Центристская партия - семь, а "Вместе вперед" - два.



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