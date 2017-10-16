Что ждут от новой власти жители Нарва-Йыэсуу?

В Нарва-Йыэсуу и волости Вайвара вчера выбирали единое законодательное собрание, выборы выиграл избирательный союз «Общий дом». «Общий дом» набрал 1157 голосов (47,6 процента). Центристская партия набрала 989 голосов (40,6 процента), а избирательный союз «Вместе вперед» 273 голоса (11,2 процента). Таким образом, «Общий дом» займет в горсобрании восемь мест, Центристская партия семь, а «Вместе вперед» два. Наш корр в регионе Михаил Комашко расспросил людей, принявших участие в голосовании в Нарва-Йыэсуу и Ольгина, о том, что они ждут от принимающих власть народных избранников