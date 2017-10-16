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Расмус Мяги восстановился после травмы ноги ({{commentsTotal}})

Спорт
Расмус Мяги.
Расмус Мяги. Автор: Фото: Сийм Лыви, ERR
Спорт

Лучший спортсмен Эстонии по итогам 2016 года, легкоатлет Расмус Мяги окончательно восстановился после травмы ноги, которая помешала ему выступить на чемпионате мира в Лондоне.

Об этом в понедельник, 16 октября, сообщил портал спортивных новостей ERR.

Врачи Мадис Раху и Тынис Мандель недавно провели обследование Мяги и пришли к выводу, что он окончательно залечил травму бедра.

Напомним, из-за повреждения ноги барьерист Расмус Мяги в августе снялся с чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне.

Редактор: Сергей Михайлов

расмус мяги


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