Из-за дождей департамент ограничивает нагрузку на гравийные дороги Эстонии ({{commentsTotal}})
Затяжные дожди привели многие гравийные дороги в плохое состояние, и Департамент шоссейных дорог начал ограничивать нагрузку в самых критичных местах.
"К сожалению, погода не способствует улучшению ситуации, поэтому мы начали ограничивать нагрузку в самых критичных местах", – сказал руководитель отдела обслуживания Департамента шоссейных дорог Райнер Кулдмаа.
Он отметил, что затяжные дожди сделали дороги труднопроходимыми и техника не может приступить к работе пока дороги не подсохнут.
Редактор: Ирина Киреева