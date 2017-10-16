Из-за дождей департамент ограничивает нагрузку на грунтовых дорогах Эстонии

Затяжные дожди привели к значительному ухудшению дорожного покрытия на грунтовых дорогах в Эстонии, в связи с чем Департамент шоссейных дорог приступил к введению ограничений по массе для автотранспорта на наиболее критических участках дорог.

"К сожалению, погода не благоприятствует улучшению ситуации, поэтому мы начали ограничивать нагрузку на наиболее проблемных отрезках", – сказал руководитель отдела обслуживания Департамента шоссейных дорог Райнер Кулдмаа.

Он отметил, что затяжные дожди сделали дороги труднопроходимыми и техника не может приступить к работе пока дороги не подсохнут. Пока водителям следует запастись терпением и с пониманием отнестись к вводимым ограничениям.