Кивиряхк: прогнозы относительно итогов выборов в целом оправдались

Прогнозы, сделанные на основне социологических опросов в преддверии местных выборов, в целом оправдались. В Таллинне, как и ожидалось, Центристская партия сохранила большинство, а избирательный союз «Сависаара и «Делового Таллинна»» не преодолел 5-процентный барьер, хотя экс-лидер центристов и получил личный мандат. По словам руководителя исследований фирмы Turu-uuringud Юхана Кивиряхка, социологи немного недооценили шансы реформистов и переоценили активность избирателей, которая составила в столице 53.5% против 64% в 2013 году. Говорит Юхан Кивиряхк.