Центральная криминальная полиция (ЦКП) к настоящему времени изучила 204 обращения и жалобы в связи с муниципальными выборами, поступившие в период с 11 сентября по 11 октября, в результате чего было сделано 51 предписание, открыто 11 дел о проступке и четыре уголовных дела.

Об этом сообщил ERR в понедельник, 16 октября, глава бюро коррупционных преступлений ЦКП Мати Омблер.

Он не стал сообщать какие-либо подробности об уголовных делах. "Эти уголовные производства пока не дошли до той стадии, на которой можно было бы раскрыть их обстоятельства", - сказал Омблер, уточнив, что речь идет о возможной покупке голосов.

По его словам, дела о проступке и предписания были преимущественно связаны с нарушениями ограничений на наружную рекламу.

"В этом году поступило больше сообщений о возможных нарушениях из Ида-Вирумаа", - добавил глава бюро коррупционных преступлений.

Утром в понедельник ЦПК сообщала, что открыто 10 дел о проступке и три уголовных дела, но в течение дня число открытых дел увеличилось.

Выборы в органы местного самоуправления в Эстонии состоялись 15 октября.