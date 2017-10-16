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ЕС призвал США не выходить из ядерной сделки с Ираном ({{commentsTotal}})

За рубежом
Президент Ирана Хасан Роухани.
Президент Ирана Хасан Роухани. Автор: LaPresse/Scanpix
За рубежом

Европейский союз считает международное соглашение по ядерной программе Ирана важнейшим элементом системы нераспространения ядерного оружия, привержен полному выполнению соглашения и рассматривает отказ президента США Дональда Трампа подтвердить соблюдение соглашения Ираном как часть внутриполитического процесса в Вашингтоне.

Такое совместное заявление приняли в понедельник, 16 октября, министры иностранных дел стран-членов Европейского союза.

В заявлении отмечается, что соглашение с Ираном об ограничении и международном контроле его ядерной программы в обмен на отмену санкций (Совместный всеобъемлющий план действий - СВПД) стало кульминацией 12 лет дипломатических усилий, было единогласно утверждено Советом Безопасности ООН, является важнейшим элементом глобальной системы нераспространения ядерного оружия и имеет ключевое значение для безопасности региона.

По оценке министров, Иран выполняет условия соглашения. В заявлении подчеркивается, что это восемь раз подтверждалось Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в условиях всеобъемлющей и строгой системы мониторинга.

В заявлении говорится, что ЕС привержен полному и эффективному выполнению всех частей СВПД, которое позитивно отразилось на торгово-экономических связях с Ираном, укрепило сотрудничество и диалог.

ЕС также призывает США не выходить из соглашения и учитывать последствия такого выхода для безопасности США, их партнеров и региона. В заявлении отмечается, что ЕС рассматривает отказ президента США Дональда Трампа подтвердить соблюдение соглашения Ираном в контексте внутриполитического процесса в Вашингтоне.

Хотя ЕС озабочен разработкой Ираном баллистических ракет и растущей напряженностью в регионе, эти вопросы, по оценке министров, должны рассматриваться вне связи с СВПД.

13 октября Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет активнее противостоять дестабилизирующему влиянию Ирана, отказался подтвердить выполнение Тегераном СВПД и обещал добиваться внесения в него изменений. Согласно принятому в США закону, отказ Трампа подтвердить выполнение соглашения Ираном позволяет Конгрессу вновь ввести санкции против Тегерана.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон позднее заявил, что он рассчитывает, что европейские союзники поддержат подход к Ирану, изложенный Трампом.

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер отметил важность дальнейшего диалога между Брюсселем и Вашингтоном для сохранения договора. "Некоторые упомянутые США проблемы - испытания Ираном ракет и его негативная роль в региональных конфликтах - полностью легитимны, но решение для них следует искать вне рамок имеющегося договора", - сказал Миксер.

Он добавил, что выход США из договора подорвал бы доверие между Западом и Ираном, что могло бы иметь непредсказуемые последствия.

О необходимости сохранить СВПД также заявили в Москве и Пекине.

Редактор: Андрей Крашевский

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