На пресс-конференции избирательного союза "Наша Нарва" Катри Райк заявила о том, что их команда готова вести переговоры с центристами, и предварительный контакт уже был с четырмя депутатами, прошедшими по списку Центристской партии.

Центристская партия получила в городском собрании Нарвы 23 места, избирательный союз "Наша Нарва" - 8 мест.

В прошлом созыве городского собрания оппозиция получила 11 мест, однако к концу четырехлетнего срока в городском собрании осталось шесть оппозиционных депутатов, часть оппозиционеров перешла к центристам.

По словам лидера списка "Наша Нарва" Катри Райк, она не опасается того, что центристы переманят на свою сторону кого-то из ее команды.

"Изменения в составе возможны, но почему вы думаете, что люди уйдут от нас, - задала риторический вопрос Райк. - У меня был разговор с четырмя депутатами из центристской партии, кто хотел бы создать коалицию с нами. Я сейчас не могу называть имен, но до конца недели этот вопрос будет решен".

Райк сказала, что ее команда не будет вести переговоры с людьми, осужденными за коррупционные преступления. Она назвала фамилию Федора Овсянникова, с которым никакого сотрудничества не будет.

На вопрос о переговорах с Михаилом Стальнухиным, она сказала, что они вполне возможны. "У нас есть темы, по которым можно вести переговоры", - сказала Райк и добавила, что темы прописаны в избирательной программе.

Член правления Нарвского округа Центристской партии Андрус Тамм сказал, что при нынешней позиции партии в городском собрании - 23 места, говорить о 2-3 колеблющихся - это несерьезно. "Сейчас начнется процесс переговоров как у оппозиции, так и у нас. Посмотрим пару дней, узнаем, кто недоволен, поговирм с людьми".

На пресс-конференции Катри Райк, отвечая на вопрос журналистов, сказала, что, если центристы предложат ей место мэра, то она может согласиться: "Все зависит от условий".

Андрус Тамм отверг даже возможность такого предложения оппозиции. "Почему мы должны предлагать такое высокое место команде, которая вела грязную предвыборную компанию? Это было бы равносильно признать свое поражение. А мы, судя по результатам, выступили лучше, чем на прошлых выборах. Поэтому я не вижу никакой причины, по которой мы должны предлагать место мэра Катри Райк".