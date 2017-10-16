ФОТО: смотрите, что писали избиратели в бюллетенях ({{commentsTotal}})
Таллиннская избирательная комиссия в понедельник, 16 октября, пересчитывает голоса, отданные в воскресенье на избирательных участках. Окончательные результаты голосования на местных выборах в столице ожидаются к вечеру.
Журналисту ERR удалось запечатлеть испорченные бюллетени.
Согласно предварительным результатам голосования, подсчитанным в воскресенье, Центристская партия набрала 40 мандатов в Таллиннском горсобрании. За ними следуют Партия реформ, получившая 18 мест в горсобрании, СДПЭ с 9-ю местами, EKRE с 6-ю и IRL с 5-ю. Эдгар Сависаар получил личный мандат.
Редактор: Ирина Киреева