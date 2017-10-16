ФОТО: столичный избирком пересчитывает голоса

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Выборы
Подсчет голосов в Таллинне.
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Фото: Подсчет голосов в Таллинне. Автор: Сийм Лыви/ERR
Выборы

Таллиннская избирательная комиссия в понедельник, 16 октября, пересчитывает голоса, отданные в воскресенье в избирательных участках. Окончательные результаты голосования на местных выборах в столице ожидаются к вечеру.

Согласно предварительным результатам голосования, подсчитанным в воскресенье, Центристская партия набрала 40 мандатов в Таллиннском горсобрании. За ними следуют Партия реформ, получившая 18 мест в горсобрании, СДПЭ с 9-ю местами, EKRE с 6-ю и IRL с 5-ю. Эдгар Сависаар получил личный мандат.

Редактор: Ирина Киреева

выборы голосованиеталлиннская избирательная комиссия


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