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Виталий Белобровцев об итогах местных выборов: люди не обезьяны ({{commentsTotal}})

Мнение
Виталий Белобровцев, медиаэксперт
Виталий Белобровцев.
Виталий Белобровцев. Автор: Фото: ERR
Мнение

Нынешние коммунальные выборы – самые необычные за всю историю второй независимости. Они прошли точно по гениальному высказыванию Виктора Степановича, если кто не помнит, премьер-министра Черномырдина "никогда не было и вот опять".

Вот затрещали барабаны -
И отступили бусурманы.

Михаил Лермонтов
 

Выборы в местные органы власти 2017 войдут в историю как референдум по доверию Центристской партии. Реформисты вкупе с IRL приложили массу усилий, чтобы провести, в первую очередь в Таллине, голосование по системе "Вы за или против Центристской партии"? 

Тому есть много подтверждений, но вот два наиболее ярких. Кристен Михал, претендовавший от реформистов на пост мэра Таллинна, в одном из многочисленных интервью заявил буквально следующее: "Только проголосовав за Партию реформ избиратель может быть уверен, что не поддержит власть партии Центра". На этом строилась вся кампания реформистов: центристы – зло, которое надо элиминировать.

И они использовали прием десятилетней давности – противопоставить эстонский электорат русскому. Но если после событий 2007 года русская карта оказалась для них джокером, то теперь она опять вышла козырной, но уже не бьющей все остальные. То есть, можно предположить, что избиратель за десять лет немного поумнел.

Помогали искоренить центристов Isamaa ja Res Publica. Чего стоит один только отчаянный призыв министра Рейнсалу ко всем остальным партиям: давайте объединимся и совместными усилиями сковырнем центристов. Это уже не политика, понятно, что объединить лебедя, рака, щуку и какого-нибудь козла не стоит даже думать. Поэтому тактика Рейнсалу напомнила мне школьные времена, когда в классе кому-то из соучеников собирались устроить темную.

Крупный просчет аналитиков в связи с партией EKRE я бы объяснил тем, что они недооценили удивительную для нашего политического бомонда позицию Евгения Осиновского. Последовательно, убедительно из одного интервью в другое, из одних дебаттлов в другие председатель социал-демократов "раздевал" экреистов, демонстрируя их беспардонную демагогию и заигрывание с национал-социалистической идеологией.

Осиновский на диспуте с Мартином Хельме ярко и доказательно продемонстрировал, что экреисты покушаются на конституционные свободы в стране, что они предлагают простейшие решения проблем, у которых такого решения быть не может по определению. В результате этой дискуссии на радио Äripäev ведущая Вилья Кийслер назвала Мартина нацистом, а итогом этих, возможно, самых интересных дебатов, стало удивительное событие: газета деловых кругов рекомендовала на выборах голосовать за социал-демократов. 

Глобальная проблема маленькой Эстонии

Партии понимают, что есть две группы избирателей, и что с этим надо что-то делать. Но поскольку делать можно только с эстонскими избирателями – они партиям понятны, близки, и даже где-то управляемы, то с русским избирателем разговор по сложившейся за четверть века традиции один – ломать через колено.

Русским скажем, что для них будет только эстонский детский сад и баста. А русские не для того участвовали в провозглашении эстонской независимости, чтобы прийти обратно в советскую колыбель, где человеку предлагается, как на выборах в Верховный Совет депутатов трудящихся – партийный и никакой. Вам сказали – будете хавать. А русский избиратель немного подрос и не хочет, раскрыв варежку, глотать демагогию реформистов или экреистов о том, что русские виноваты в том, что они до сих пор еще не эстонцы.

И тут волей-неволей человек проголосует за центристов – они хотя бы согласны предложить возможность выбора: хочешь – эстонский детский сад (сад-то сам не хочет, и политики это знают), хочешь – русский. Выбор не богатый, но на нашем демократическом базаре и это – соловей.

Центристы в силу внутреннего раздрая тоже не очень-то понимают, как быть с русским избирателем, более того, после появления во главе партии новых фигур временами казалось, что это руководство встает в тапочки реформистов, дескать, куда этим русским деваться, останутся при нас и нашей "новой" риторике.

И тут им помогли конкуренты. Серьезная, если не главная ошибка большинства партий, которая привела к нынешним результатам, в том, что они сами рекламировали центристов.

Не проходило ни одного дебата, ни одно диспута, в котором не обличались бы проступки, преступления и промахи центристов. Эти порой справедливые упреки, однако, были рассчитаны на то, что избиратель дурак. А он, как говорил великий Огилви, - ваша жена.

Избиратель видел и слышал все эти обличения и про себя думал, а судьи кто? Вы, обличители, сами насколько чисты, не запачканы? Вы не усаживали своих коррупционеров в высокие кресла? Вы не продвигали своих партийных солдат и офицеров на теплые места, игнорируя правила хорошего тона и добрые обычаи, не говоря уже об этике?

И тут центристам хватило ума поступить правильно, не вступать очертя голову в перепалку, дескать, сам дурак. Они пытались объяснять, растолковывать, порой соглашаться но не мазать визави грязью.

А вся кампания тех партий, которым министр Рейнсалу предложил объединиться против центристов, лишний раз подтвердила старую истину: "На голом отрицании ничего не построишь". А в нашем случае его даже если приодеть, то получается только национализм то ли мягкий, то ли жесткий. Как на том заводе: что ни мы в этот аппарат ни суем на входе, все равно на выходе получается автомат Калашникова.

На чем сердце успокоится

Аналитики, обозреватели еще сделают свои выводы, приведут разные цифры, а мне хочется напомнить две вещи. Во-первых, замечательную фразу из речи актера Яака Принтса перед "теми депутатами парламента, которые еще остались в зале": "Конвертировать оправданные страхи людей в голоса – это не выход, но циничная политтехнология, другими словами трусость". И это справедливый упрек многим партиям.

Но одного упрека мало. Недавно пришло очень печальное известие о кончине величайшего человека современности Всеволода Вячеславовича Иванова. Он, помнится, в беседе с Юлией Латыниной говорил об отличии человека от шимпанзе. Обезьяны живут небольшими стаями до трех десятков особей. Люди легко собираются в сообщества в десятки и сотни тысяч. "И каждое сообщество организовано идеей". То есть людей на самом-то деле объединяют не вожаки, а идеи.

Это неплохо бы усвоить нашим политикам. 

Редактор: Екатерина Таклая

выборывиталий белобровцев


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