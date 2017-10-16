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Анетт Контавейт прервала свою неудачную серию на турнирах WTA ({{commentsTotal}})

Спорт
Анетт Контавейт идет дальше.
Анетт Контавейт идет дальше. Автор: AFP/Scanpix
Спорт

Сильнейшая теннисистка Эстонии Анетт Контавейт уверенно преодолела стартовый барьер турнира под эгидой WTA в Люксембурге с призовым фондом 226 750 долларов.

В понедельник, 16 октября, в матче первого круга турнира занимающая 35-е место в мировом рейтинге Контавейт легко обыграла Яну Чепелову из Словакии (WTA 107) - 6:0, 6:2.

Поединок продлился 1 час и 2 минуты. Контавейт один раз подала навылет, реализовала 2 из 3 брейк-пойнтов и допустила одну двойную ошибку.

До этого Анетт Контавейт на трех турнирах кряду проигрывала в первом круге.

Редактор: Сергей Михайлов



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