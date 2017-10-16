По мнению эксперта по экономике Райво Варе, баллотировавшиеся в вместе с Сависааром бизнесмены не получили достаточного для прохождения в горсобрание Таллинна голосов из-за того, что не смогли представить яркую и понятную для рядового избирателя программу.

Если в целом по Эстонии избирательные союзы по итогам местных выборов оказались на втором после центристов месте, то в горсобрание столицы прошли лишь крупные и представленные в парламенте партии. В число аутсайдеров попал и сформированный накануне выборов Избирательный союз Сависаара и "Делового Таллинна" с результатом в 4,5%, и только Эдгар Сависаар, набравший свыше 3,5 тысяч голосов, получит личный мандат.

Почему же представленные в союзе наравне с политиками известные бизнесмены не смогли заручиться поддержкой столичных избирателей?

По мнению эксперта по экономике Райво Варе, Избирательный союз Сависаара и "Делового Таллинна" не прошел в горсобрание Таллинна из-за того, что не смог представить заинтересующую рядового избирателя программу.

"Они не смогли представить яркую, отличающуюся от других программу для рядового избирателя. Все, кто выступали со стороны сегодняшней и завтрашней оппозиции городской власти, критиковали нынешнюю власть. И ничто не отличало этот избирательный союз от других. Но у других было определенное преимущество — они больше известны. Также и существующая власть уже себя проявила, здесь присутствует какой-то элемент стабильности, что тоже сыграло свою психологическую роль", - пояснил в интервью службе новостей "Радио 4" Райво Варе.

"Не было простой рациональной программы. Что обещали в больших городах, и особенно в Таллинне, все политические силы? Обещали деньги, все бесплатно, доплаты разные, не всегда умные, но на первый взгляд, практические вещи. А предприниматели говорили о каких-то рациональных элементах, которые, по всей видимости, не так важны для рядового избирателя", - добавил Варе.