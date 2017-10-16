Варе о провале "Делового Таллинна": рационализм не заинтересовал избирателя

Если в целом по Эстонии избирательные союзы по итогам местных выборов оказались на втором после центристов месте, то в горсобрание столицы прошли лишь крупные и представленные в парламенте партии. В число аутсайдеров попал и сформированный накануне выборов избирательный блок «Сависаара и «Делового Таллинна» с результатом в 4.5%. Только Эдгар Сависаар получит личный мандат, набрав свыше 3.5 тысяч голосов. Почему представленные в союзе наравне с политиками известные бизнесмены не смогли заручиться поддержкой столичных избирателей? На вопрос отвечает экономический эксперт Райво Варе.