Рыйвас подал в отставку с поста вице-спикера Рийгикогу

Вице-спикер парламента Таави Рыйвас, вокруг которого на прошлой неделе разгорелся скандал, сообщил в понедельник в Рийгикогу, что уходит с должности.

"В карьере любого политика может наступить момент, когда надо принять ответственность. Сегодня для меня наступил этот момент. Сообщаю об отставке с поста вице-спикера", – сказал Рыйвас с трибуны Рийгикогу.

Рыйвас поблагодарил всех, кто поддерживал его в политической деятельности.

Бывший премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас в четверг сообщил, что подает в отставку с поста вице-спикера Рийгикогу из-за скандала с сексуальными домогательствами, однако из парламента он не уйдет. Инцидент произошел в сентябре на вечеринке во время его визита в составе эстонской бизнес-делегации в Малайзию.

Согласно закону о регламенте Рийгикогу, вице-спикер, покидающий свой пост по собственному желанию, должен сообщить о своем уходе и его причинах на заседании Рийгикогу. После этого вице-спикеры продолжают исполнять свои обязанности до избрания нового спикера или новых вице-спикеров парламента.

Вероятно Рийгикогу выберет нового вице-спикера на следующей неделе 23 октября. Скорее всего реформисты представят кандидатуру Ханно Певкура.