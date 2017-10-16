Вопрос депутатских полномочий Федора Овсянникова будет решать избирком

За две недели до выборов Федор Овсянников из-за вступившего в силу судебного приговора по делу о коррупции в Нарве лишился своего места в городском собрании. На выборах он получил 256 голосов и прошел в новый состав законодательного органа. Избирательная комиссия Нарвы сделала запрос в республиканскую комиссию с просьбой разъяснить, как поступать с осужденным депутатом.

"Ситуация странная. В сентябре мы лишили его депутатских полномочий, потому что приговор вступил в силу. Но сейчас он получил мандат от избирателей. Мы отправили запрос в республиканскую комиссию. Через три дня должен прийти ответ", - сказал городской секретарь Антс Лийметс.

В начале сентября Государственный суд не принял к рассмотрению кассационные жалобы фигурантов громкого дела о коррупции во властных структурах Нарвы. Таким образом, окончательно признаны виновными четверо - среди них депутат горсобрания Федор Овсянников и бывший вице-мэр Нарвы Андрей Филиппов. Оба баллотировались в Нарве по списку Центристской партии. Овсянников набрал 256 голосов и прошел в городское собрание.

Федор Овсянников признан виновным в торговле влиянием и причастности к преступлению в сфере конкуренции.