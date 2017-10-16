Диссертация: преподавание истории в Эстонии всегда определялось идеологией ({{commentsTotal}})
Преподавание истории как предмета в Эстонии всегда зависело от контекста эпохи.
Такой вывод делается в докторской диссертации, защита которой состоится в понедельник, 16 октября, в институте образовательных наук Таллиннского университета.
Автор работы Хейки Хальясорг изучил учебные программы, регулировавшие преподавание истории в эстонских школах в период 1874-2016 годов.
"Царские власти, власти первой Эстонской Республики, германские власти, советские власти и власти восстановившей независимость Эстонии - все они посредством господствующей идеологии влияли на цели преподавания истории, содержание учебной работы и число учебных часов", - отмечает Хальясорг.
Докторант утверждает, что ожидаемые результаты учебы и представления об исторических событиях в эти периоды были прямо связаны с провозглашенными в то время идеологиями, тем самым формируя определенную идентичность и мировоззрение.
Редактор: Андрей Крашевский