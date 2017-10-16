Владимир Свет о Молодых наблюдателях на выборах

На состоявшихся 15 октября муниципальных выборах победу по всей Эстонии одержала Центристская партия, набрав 27% поддержки или 159 118 голосов. В связи с тем, что в этом году на выборах впервые могли голосовать жители страны в возрасте от 16-17 лет, канцлер права совместно с Министерством образования разработала принципы, которых должны придерживаться школы в рамках предвыборной агитации. Для наблюдения за исполнением этих принципов и правил был инициирован проект Молодые наблюдатели на выборах. Не все директора школ и не все политики поняли замечания, которые им делал канцлер права в связи с недочетами, однако это скорее связано с непониманием того, как работают правила политической нейтральности, нежели с желанием эти правила нарушать. Комментирует советник канцлера права Владимир Свет: