Почти 140 кандидатов на местных выборах в Эстонии набрали ноль голосов ({{commentsTotal}})
На прошедших в Эстонии выборах в органы местного самоуправления за 139 кандидатов не проголосовал ни один избиратель.
Всего на выборах баллотировались 11 804 кандидатов. Получается, что без поддержки избирателей остались приблизительно 1,2% от общего числа кандидатов, передает ERR uudised.
Больше всего кандидатов, не набравших ни одного голоса, было в Ляэне-Вирумаа – 39. Второе место в этом "рейтинге" занимает Харьюмаа, где таких кандидатов было 30, на третьем – Ида-Вирумаа (17).
В четырех уездах – Ляэнемаа, Рапламаа, Сааремаа и Валгамаа – кандидатов, за которых никто не проголосовал, не было.
Редактор: Ирина Киреева