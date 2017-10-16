Почти 140 кандидатов на местных выборах в Эстонии набрали ноль голосов

На прошедших в Эстонии выборах в органы местного самоуправления за 139 кандидатов не проголосовал ни один избиратель.

Всего на выборах баллотировались 11 804 кандидатов. Получается, что без поддержки избирателей остались приблизительно 1,2% от общего числа кандидатов, передает ERR uudised.

Больше всего кандидатов, не набравших ни одного голоса, было в Ляэне-Вирумаа – 39. Второе место в этом "рейтинге" занимает Харьюмаа, где таких кандидатов было 30, на третьем – Ида-Вирумаа (17).

В четырех уездах – Ляэнемаа, Рапламаа, Сааремаа и Валгамаа – кандидатов, за которых никто не проголосовал, не было.