В Нарве заведено два административных дела по факту о нарушениях на выборах

По данным Идаской префектуры, полиция получила 22 сообщения о предполагаемых нарушениях в день выборов. По двум фактам начаты административныыборы нарваве дела.

Оба нарушения зафиксированы в Нарве. Одно расследование ведется по статье мошенничество во время выборов, второе - незаконная агитация в день выборов.

Другие сообщения полиция проверила, но повода начать расследование не нашла.