В Нарве заведено два административных дела по факту о нарушениях на выборах ({{commentsTotal}})
По данным Идаской префектуры, полиция получила 22 сообщения о предполагаемых нарушениях в день выборов. По двум фактам начаты административныыборы нарваве дела.
Оба нарушения зафиксированы в Нарве. Одно расследование ведется по статье мошенничество во время выборов, второе - незаконная агитация в день выборов.
Другие сообщения полиция проверила, но повода начать расследование не нашла.
Редактор: Артур Тооман