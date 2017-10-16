Актуальная камера 16.10.2017 (18:00)

Затяжные дожди привели к значительному ухудшению дорожного покрытия на грунтовых дорогах в Эстонии, в связи с чем Департамент шоссейных дорог приступил к введению ограничений по массе для автотранспорта на наиболее критических участках дорог.
Российский театральный режиссер и педагог Виктор Рыжаков рассказал о том, что для него значит театр, чем он занимается сейчас в Таллинне и его намерениях поставить спектакль в Русском театре Эстонии в марте 2019 года.
В воскресенье, 15 октября, в прямом эфире еженедельной передачи "Актуальная камера +" на телеканале ETV+ ее ведущая Маргарита Мясникова дала анонс культурных мероприятий на ближайшую неделю.
О четырехмачтовых красавцах 20 века – баркентине "Тормилинд" и парусниках типа "Ляэнемаа"