Венгрия обвинила Украину в нарушении соглашения об ассоциации с ЕС

Принятый на Украине закон об образовании нарушает права национальных меньшинств и, тем самым, соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, в связи с чем Будапешт потребует внесения этого вопроса в повестку Совета об ассоциации Украина-ЕС в декабре этого года.

Об этом в понедельник, 16 октября, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто на полях встречи глав МИД ЕС в Люксембурге.

"В свете того факта, что Украина нарушает соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, этот факт должен быть внесен в повестку Совета об ассоциации Украина-ЕС, который состоится в декабре этого года, в свете того факта, что закон об образовании на Украине не укрепляет, а нарушает права меньшинств", - сказал Сиярто.

По его словам, Венгрия рассчитывает, что ЕС заявит на предстоящем заседании совета, что Киев обязан укреплять права меньшинств в соответствии с соглашением об ассоциации.

Сиярто заявил, что "новый закон об образовании Украины ставит венгерских детей в неприемлемую и трудную ситуацию, а также исключительно невыгодное положение по сравнению с украинцами", т.к. он лишает национальные меньшинства на Украине права и возможности учиться на родном языке. По оценке МИД Венгрии, это нарушает как права меньшинств, так и права человека.

"Ограничение языков национальных меньшинств - неприемлемое средство для распространения знания украинского языка", - сказал Сиярто.

Он добавил, что если закон продолжит действовать, то деятельность 71 венгерской школы на Украине станет невозможной. Хотя Будапешт готов к переговорам с Киевом, успех этих переговоров возможен только в случае отмены или приостановки соответствующих положений закона.

Новый закон об образовании был принят Верховной радой Украины 5 сентября и подписан президентом страны Петром Порошенко 25 сентября. Согласно этому закону, с 2018 года обучение на языках национальных меньшинств на Украине будет возможно только только в детских садах и начальной школе (до 4-го класса включительно), а все дальнейшее образование можно будет получать только на украинском языке.

С критикой закона выступили Румыния, Болгария, Венгрия, Греция, Молдавия и Россия, а в Польше пообещали следить за тем, как он будет применяться.

МИД Венгрии 26 сентября заявил о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за этого закона.