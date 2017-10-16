Центристы могут оставить Эдгара Сависаара без зарплаты

На это намекнул председатель центристов Юри Ратас, отметив, что продолжать договорные отношения с советником партии Сависааром неразумно, передает "Актуальная камера".

В настоящее время Эдгар Сависаар числится советником Центристской партии по вопросам истории и получает жалование. Однако теперь, когда выборы позади, выплаты могут прекратиться.

"Я уверен, что в ситуации, когда член партии выбрал совсем иной политический путь, продолжать с ним договорные отношения неразумно. Сохранить их когда-то решило правление. Теперь дальнейшую судьбу выплат будет решать правление. Изменения могут произойти", - сказал председатель Центристской партии и премьер-министр Юри Ратас.

На завершившихся 15 октября муниципальных выборах Центристская партия в Таллинне получила 44,4% голосов, что означает 40 мест из 79 в горсобрании.

Таким образом, центристы хотя и потеряли шесть мест по сравнению с выборами 2013 года, но все равно сохранили абсолютное большинство в столичном горсобрании.

Далее идут Партия реформ (20,5%, 18 мест), Социал-демократическая партия (11%, 9 мест), Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) (7%, 6 мест), партия "Союз Отечества и Res Publica" (IRL) (6,6%, 5 мест).

Еще одно место в горсобрании благодаря личному результату получил Эдгар Сависаар, баллотировавшийся по списку Избирательного союза Эдгара Сависаара и "Делового Таллинна".