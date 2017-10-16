RMK выставит на аукцион участок под парк ветрогенераторов в Тоотси за 12 млн евро

Совет Центра управления государственным лесом (RMK) принял решение выставить на аукцион участок под строительство парка ветрогенераторов в Тоотси площадью 160 гектаров со стартовой ценой 12,3 млн евро.

Об этом в понедельник, 16 октября, сообщила пресс-служба RMK.

Аукцион состоится 8 ноября.

Участок в Тоотси общей площадью 160 гектаров находится в волости Вяндра Пярнуского уезда. Он состоит из 40 кадастровых единиц, на 38 из которых детальная планировка предусматривает строительство ветрогенераторов.

Eesti Energia определится с участием в аукционе в ближайшие дни

По словам члена правления Eesti Energia Маргуса Вальса, решение совета RMK выставить на аукцион территорию парка ветрогенераторов в Тоотси является важным шагом по развитию возобновляемой энергетики Эстонии. При первой возможности концерн ознакомится с условиями аукциона, но, по словам члена правления, участие в аукционе планируется, поскольку есть желание продолжать создание парка ветрогенераторов Тоотси.

"С позиции Eesti Energia мы считаем территорию Тоотси перспективной и занимаемся ее развитием еще с 2011 года", - отметил он.

О намерении участвовать в аукционе также сообщили в фирме ветровой генерации электроэнергии Eleon. Ранее член правления Eleon Олег Сынаялг утверждал, что рыночная цена участка должна быть 18,7 млн евро.

Напомним, что в сентябре прошлого концерн Eesti Energia объявил о проведении государственного тендера на проектирование и строительство в Пярнуском уезде крупного парка ветрогенераторов. Строительство парка планируется завершить в конце 2019 года.

В декабре правительство выделило концерну землю под строительство, но решение было опротестовано в суде предприятиями в сфере ветровой электрогенерации. В итоге 27 апреля правительство отменило свое декабрьское решение в пользу проведения аукциона на данный земельный участок.