Предприниматели готовы поддержать обновленный Пярнуский аэропорт

Новой власти в Пярну придется задуматься о том, где найти дополнительные средства на содержание обновленной воздушной гавани. Речь идет о сумме в несколько сотен тысяч евро в год, передает "Актуальная камера".

На модернизацию Пярнуского аэропорта государство выделит 20 миллионов евро, ежегодно город будет получать еще 400 тысяч евро на покрытие расходов, связанных с содержанием воздушной гавани. Новой коалиции в Пярну придется изыскать дополнительные средства на содержание - от двухсот до четырехсот тысяч евро в год.

"Мы взяли на себя обязанность и готовы каждый год выделять до 400 тысяч евро. Но это зависит от того, как долго аэропорт будет открыт и сколько там будет пассажиров", - сказал мэр Пярну Ромек Козенкраниус.

Своё плечо готовы подставить и местные предприниматели. Ведь от того, что в Пярну возрастет туристический поток, прежде всего выиграют местные СПА, гольф-клубы, сфера услуг.

"Вклад предприятий, прежде всего, будет напрямую связан с осуществлением полетов - чтобы сюда прилетали туристы. Инфраструктуру мы содержать не согласны. Мы готовы поддерживать данный проект только посредством маркетинга", - пояснил руководитель "Еstonia SPA Hotels" Андрус Альяс.

Участие в проекте для местных предпринимателей будет добровольным. Но уже сейчас большинство из них понимает, что модернизация аэропорта создаст новые возможности для развития Пярну. Как ожидается, обновленная воздушная гавань откроет двери через 2 года.