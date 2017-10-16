Катамаран Viking FSTR прекратит работу 17 октября

Скоростной катамаран Viking FSTR, арендованный этой весной компанией Viking Line для обслуживания линии Таллинн-Хельсинки, по техническим причинам прекратит обслуживание линии 17 октября, т.е. на пять дней раньше запланированного срока.

Viking Line сообщила в понедельник, 16 октября, что снятие катамарана с линии связано с выявленными в последнее время техническими проблемами.

Компания проинформирует об отмененных рейсах всех клиентов, которые уже забронировали билеты на отмененные рейсы Viking FSTR. Клиенты могут оформить заказ на рейсы Viking XPRS или вернуть деньги за билет.

Viking XPRS курсирует по обычному графику и совершит один дополнительный рейс 22 октября — судно выйдет в 22:30 из Таллинна и прибудет в Хельсинки в 00:45.

Финский оператор пассажирских паромных перевозок Viking Line работает на Балтийском море с 1959 года. Основные целевые рынки - Финляндия, Швеция и Балтийские страны, где работает в общей сложности семь судов.

В середине июля газета Õhtuleht сообщила об "убийственных волнах в Таллиннском заливе". Автор статьи утверждал, что такую картину в Таллинне можно наблюдать три раза в день, когда прибывает скоростной катамаран HSC Express под торговой маркой Viking FSTR.

Департамент водных путей объяснил высокие волны резонансом, который возникает, когда Viking FSTR и скоростное судно Tallink одновременно находятся на траверсе острове Аэгна. Департамент предложил судоходным компаниям изменить график движения, чтобы их суда не попадали в одно время на траверс острова.