Полиция: в эстонских банках продолжают отмывать деньги

Руководитель бюро информации об отмывании денег Мадис Рейманд отчитался сегодня перед комиссией Рийгикогу о положении дел. По мнению стража правопорядка, сомнительные деньги, которые идут с Востока, по-прежнему причиняют головную боль оперативникам, передает "Актуальная камера".

Сомнительные деньги продолжают идти через Эстонию с Востока на Запад и правоохранительные органы не имеют достаточных полномочий выяснить их происхождение. В свете обнародования скандала об отмывании эстонским филиалом Danske Bank нескольких миллиардов евро, поступивших из Азербайджана, бюро информации об отмывании денег считает, что требования надо ужесточить.

"Для уменьшения рисков возникновения подобных случаев надо создать для преступников угрозу остаться вообще без денег, которые они хотят отмыть в эстонской финансовой системе. В этом случае Эстония при подозрении случая отмывания денег должна взвесить введение обязательного обратного доказательства. Это означает, что в случае подозрения собственник имущества должен сам доказать их законное происхождение", - пояснил руководитель бюро Департамента полиции и погранохраны Мадис Рейманд.

Если владелец денег не сможет этого сделать, то деньги следует конфисковать, предлагает Рейманд.

Три компонента помогут предотвратить отмывание денег - контроль со стороны банков, контроль за банками и возможность конфисковывать грязные деньги.

Не только так называемая "Азербайджанская прачечная" использовала услуги эстонского филиала Danske Bank, но и, например, часть денег, связанных с фигурантами "списка Магнитского" также прошли через банк. Бюро полиции узнало об этом спустя время.

Глава спецкомиссии по борьбе с коррупцией Андрес Херкель говорит, что обнародованные случаи подкупа европейских политиков с помощью отмытых денег показывают, насколько комплексной является проблема.

"Этот объем гораздо больше, потому что бюро данных не может раскрыть все карты, что у них в разработке, о чем они знают и что на подходе. Но в меня вселили надежду, что в бюро понимают, что объемы гораздо больше и они серьезно занимаются своим делом", - рассказал председатель парламентской спецкомиссии по борьбе с коррупцией Андрес Херкель.

Он заявил, что проблемой является не только отмывание денег, но и то, что эти деньги направляются на рост коррупции на международном уровне.