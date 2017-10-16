В Таллинне представили новую почтовую марку с эстонскими фехтовальщицами

Отправить письмо в компании чемпионок - в Таллинне представили новую почтовую марку в честь победы наших фехтовальщиц на последнем мировом первенстве, но и не только. Команда поделилась планами и на ближайшие соревнования, передает "Актуальная камера".

В конце этой неделе в столичном спортхолле "Калев" пройдет этап Кубка мира по фехтованию, который традиционно носит название "Таллиннский меч". Во второй раз на этом турнире выступят сильнейшие шпажистки мира.

Но прежде чем начать разговор о соревнованиях, организаторы приготовили приятный сюрприз женской сборной Эстонии. Публике была представлена почтовая открытка и марка, посвященная июльской победе наших девушек на чемпионате мира.

Три из них - Кристина Кууск, Эрика Кирпу и Юлия Беляева выступят на домашнем турнире, а вот капитан команды Ирина Эмбрих пропустит соревнования, хотя планирует поддерживать команду морально.

"Причина в моей травме, которая давняя и требуется время, чтобы ее залечить. Я обязательно приду в зал, чтобы хотя бы посмотреть, поболеть, поучаствовать", - сказала Ирина Эмбрих.

По мнению главного тренера команды Кайдо Каабермаа, у нас сейчас есть кому заменить Эмбрих.

"Сейчас у нас есть шесть фехтовальщиц мирового класса. Это четыре чемпионки мира, плюс Катрина Лехис и Нелли Паю-Тифферт. И сейчас решили, что в команде будут Кууск, Кирпу, Беляева и Катрина Лехис", - отметил главный тренер сборной Эстонии Кайдо Каабермаа.

Новым лидером, на которого ляжет ответственность нанести последний победный укол, может стать любая из четверки, в том числе и Эрика Кирпу.

"В кадетах и юниорах я часто заканчивала встречи. Мы с Юлей Беляевой менялись, практически по очереди заканчивали встречи, поэтому я не могу сказать, что эта роль для меня совсем новая. Да, может быть, я давно этого не делала, но мне приятно, что тренер доверяет, что я нахожусь в оптимальной форме и могу это делать. Поэтому я готова чисто психологически, а там посмотрим как пойдет", - поделилась Эрика Кирпу.

"Таллиннский меч" стартует в пятницу индивидуальным турниром, а завершится в воскресенье, когда состоятся командные соревнования.