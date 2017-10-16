Во вторник снова дождь, +9...+14

В ночь на вторник - небольшая и переменная облачность. Местами возможен туман. Утром на островах будет немного дождливо. Ветер западный и северо-западный от 4 до 10, на северном побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха от 3 до 12 градусов тепла.

Днем облачность уплотнится. Пойдет дождь. Ветер юго-западный и южный усилится от 5 до 12, на островах и побережье порывы до 15 и 20 м/с. Температура воздуха от +9 до +14 градусов.