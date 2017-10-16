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Во вторник снова дождь, +9...+14 ({{commentsTotal}})

Погода
Синоптики обещают дождливую погоду
Синоптики обещают дождливую погоду Автор: Reuters/Scanpix
Погода

Днем облачность уплотнится и пойдет дождь, передает "Актуальная камера".

В ночь на вторник - небольшая и переменная облачность. Местами возможен туман. Утром на островах будет немного дождливо. Ветер западный и северо-западный от 4 до 10, на северном побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха от 3 до 12 градусов тепла.

Днем облачность уплотнится. Пойдет дождь. Ветер юго-западный и южный усилится от 5 до 12, на островах и побережье порывы до 15 и 20 м/с. Температура воздуха от +9 до +14 градусов.



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Выборы
ЭСТОНИЯ
Так сейчас выглядит Пярнуский аэропрт

Предприниматели готовы поддержать обновленный Пярнуский аэропорт

Новой власти в Пярну придется задуматься о том, где найти дополнительные средства на содержание обновленной воздушной гавани. Речь идет о сумме в несколько сотен тысяч евро в год, передает "Актуальная камера".

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Виктор Рыжаков собирается поставить спектакль в Русском театре в марте 2019 года

Российский театральный режиссер и педагог Виктор Рыжаков рассказал о том, что для него значит театр, чем он занимается сейчас в Таллинне и его намерениях поставить спектакль в Русском театре Эстонии в марте 2019 года.

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