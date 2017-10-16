Актуальная камера 16.10.2017 (20:00)

Скоростной катамаран Viking FSTR, арендованный этой весной компанией Viking Line для обслуживания линии Таллинн-Хельсинки, по техническим причинам прекратит обслуживание линии 17 октября, т.е. на пять дней раньше запланированного срока.
Российский театральный режиссер и педагог Виктор Рыжаков рассказал о том, что для него значит театр, чем он занимается сейчас в Таллинне и его намерениях поставить спектакль в Русском театре Эстонии в марте 2019 года.
Преподавание истории как предмета в Эстонии всегда зависело от контекста эпохи.
О четырехмачтовых красавцах 20 века – баркентине "Тормилинд" и парусниках типа "Ляэнемаа"