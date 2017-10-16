rus.err.ee

Художник-акционист Петр Павленский поджег здание Банка Франции ({{commentsTotal}})

За рубежом
Петр Павленский.
Петр Павленский. Автор: Henry Capucine
За рубежом

Российский художник-акционист Петр Павленский, прославившийся скандальными перформансами в России и получивший недавно политическое убежище во Франции, в ночь на понедельник поджег здание Банка Франции в Париже.

Фотографии с места поджога опубликовала в Twitter фотограф Анри Капуцин.

Во второй половине дня в понедельник газета Le Monde сообщила, что в четыре часа утра 16 октября 2017 года в присутствии нескольких фотографов и журналистов акционист облил горючей жидкостью две витрины отделения Банка Франции на площади Бастилии в Париже и поджег их.

Как сообщило агентство Интерфакс со ссылкой на Le Parisien, после поджога стражи порядка задержали двух человек - Павленского и его 37-летнюю сожительницу. По данным стражей порядка, нарушители сначала разбили стекла на фасаде здания, после чего подожгли половые тряпки, при помощи которых попытались разжечь пожар в отделении банка.

Среди журналистов Павленский распространил свою декларацию, в которой назвал акцию "Освещением" и объяснил свои действия тем, что "Банк Франции занял место Бастилии, а банкиры - место монархии" и что "возрождение революционной Франции вызовет пожар мировой революции".

Адвокат Ольга Динзе после заявила, что Павленскому угрожает депортация из Франции.

Павленский получил политическое убежище во Франции в мае 2017 года. В период с 2012 года он осуществил несколько громких акций в России, в том числе поджог двери штаб-квартиры ФСБ, за что он был оштрафован на 500 тыс. рублей.

Редактор: Андрей Крашевский



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

Выборы
ЭСТОНИЯ
Viking FSTR.

Катамаран Viking FSTR прекратит работу 17 октября

Скоростной катамаран Viking FSTR, арендованный этой весной компанией Viking Line для обслуживания линии Таллинн-Хельсинки, по техническим причинам прекратит обслуживание линии 17 октября, т.е. на пять дней раньше запланированного срока.

ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Виктор Рыжаков

Виктор Рыжаков собирается поставить спектакль в Русском театре в марте 2019 года

Российский театральный режиссер и педагог Виктор Рыжаков рассказал о том, что для него значит театр, чем он занимается сейчас в Таллинне и его намерениях поставить спектакль в Русском театре Эстонии в марте 2019 года.

ЭКОНОМИКА
12:05

Розничная сеть Prisma выведет на рынок Эстонии продукцию Tesco

14.10

С понедельника лимит бесконтактных платежей увеличится до 25 евро за одну покупку

13.10

Финская Patria купит контрольный пакет эстонского оборонного предприятия Milrem

13.10

СМИ: следствие в отношении эстонского филиала Danske Bank связано с делом Магнитского

12.10

В Таллиннском аэропорту завершился ремонт взлетно-посадочной полосы

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Председательство Эстонии в ЕС
День рождения ETV+
Радио 4

Якоря не бросать!

О четырехмачтовых красавцах 20 века – баркентине "Тормилинд" и парусниках типа "Ляэнемаа"

ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
20:37

Актуальная камера 16.10.2017 (20:00)

20:35

Художник-акционист Петр Павленский поджег здание Банка Франции

20:02

Центральная криминальная полиция открыла четыре уголовных дела по нарушениям на выборах Обновлено

19:26

Ученые впервые зарегистрировали гравитационные волны от слияния нейтронных звезд

19:14

Катамаран Viking FSTR прекратит работу 17 октября

19:12

В Таллинне центристы сохранили абсолютное большинство, Сависаар получил личный мандат Обновлено

19:01

RMK выставит на аукцион участок под парк ветрогенераторов в Тоотси за 12 млн евро

18:57

В Нарве выиграли центристы, но Райк опередила Стальнухина Обновлено

18:18

Иракские войска вытесняют курдов из нефтеносной провинции Киркук

18:13

Актуальная камера 16.10.2017 (18:00)

18:08

Центристы могут оставить Эдгара Сависаара без зарплаты

17:59

Венгрия обвинила Украину в нарушении соглашения об ассоциации с ЕС

17:21

Варе о провале "Делового Таллинна": не было яркой и отличающихся от других программы Обновлено

17:20

Ученые: тысяча компьютеров взломает уязвимую ID-карту за 17 дней

Полезно знать

Топ читаемости
19:12

В Таллинне центристы сохранили абсолютное большинство, Сависаар получил личный мандат Обновлено

15.10

В Эстонии завершились муниципальные выборы Обновлено

15.10

ФОТО и ВИДЕО: в Нарве мужчина пытался совершить самосожжение Обновлено

15.10

Умер российский актер Дмитрий Марьянов

15.10

По итогам э-голосования в Таллинне и по всей Эстонии победу одержала Партия реформ

18:57

В Нарве выиграли центристы, но Райк опередила Стальнухина Обновлено

09:41

В Нарвском горсобрании будет девять новичков

00:58

В Маарду убедительную победу одержали центристы

15.10

В Йыхви победу празднует "Йыхви - наш дом"

10:28

Столкновение с лосем обошлось в 22 000 евро

АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА

новости "радио 4"
17:21

Варе о провале "Делового Таллинна": не было яркой и отличающихся от других программы Обновлено

14:10

Кивиряхк: прогнозы относительно итогов выборов в целом оправдались

13:53

Чего ждут от новой власти жители Нарва-Йыэсуу?

12:15

Певкур о результатах выборов: в целом реформисты показали хороший результат

11:35

Силдам: самый печальный результат – в Ида-Вирумаа, там люди не верят в возможность перемен Обновлено

10:42

В понедельник днем небольшой дождь, +10..+15

10:07

Голосование в Пярну прошло спокойно

09:18

В Южной Эстонии голосование шло чуть активнее других регионов

ПОГОДА
Эстония
За рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: