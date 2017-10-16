Художник-акционист Петр Павленский поджег здание Банка Франции

Российский художник-акционист Петр Павленский, прославившийся скандальными перформансами в России и получивший недавно политическое убежище во Франции, в ночь на понедельник поджег здание Банка Франции в Париже.

Фотографии с места поджога опубликовала в Twitter фотограф Анри Капуцин.

L'artiste russe Pavlenski arrêté par la police à 4h10 après avoir mis le feu à la Banque de France @afpfr @franceinfo pic.twitter.com/rGhzMMqhFp — Capucine Henry (@capucinema) October 16, 2017

Во второй половине дня в понедельник газета Le Monde сообщила, что в четыре часа утра 16 октября 2017 года в присутствии нескольких фотографов и журналистов акционист облил горючей жидкостью две витрины отделения Банка Франции на площади Бастилии в Париже и поджег их.

Как сообщило агентство Интерфакс со ссылкой на Le Parisien, после поджога стражи порядка задержали двух человек - Павленского и его 37-летнюю сожительницу. По данным стражей порядка, нарушители сначала разбили стекла на фасаде здания, после чего подожгли половые тряпки, при помощи которых попытались разжечь пожар в отделении банка.

Среди журналистов Павленский распространил свою декларацию, в которой назвал акцию "Освещением" и объяснил свои действия тем, что "Банк Франции занял место Бастилии, а банкиры - место монархии" и что "возрождение революционной Франции вызовет пожар мировой революции".

Адвокат Ольга Динзе после заявила, что Павленскому угрожает депортация из Франции.

Павленский получил политическое убежище во Франции в мае 2017 года. В период с 2012 года он осуществил несколько громких акций в России, в том числе поджог двери штаб-квартиры ФСБ, за что он был оштрафован на 500 тыс. рублей.