Департамент предупредил об уязвимости в работе устройств Wi-Fi

RIA распространил предупреждение в понедельник, 16 октября.

Согласно опубликованному на веб-сайте департамента сообщению, в протоколе WPA2 была обнаружена критическая уязвимость, позволяющая получать доступ к трафику между пользователем и беспроводной точкой доступа. Домашним пользователям прежде всего следует обновить программное обеспечение своих компьютеров и смартфонов.

WPA2 - протокол, который используется для защиты всех современных сетей Wi-Fi, поэтому атаке могут подвергнуться все современные защищенные сети Wi-Fi. Уязвимость заключается в неверной имплементации стандарта Wi-Fi, в опасности прежде всего пользователи сетей Wi-Fi. Тем не менее, при первой возможности следует также обновить встроенное программное обеспечение точек доступа, отмечает RIA.

Чтобы избежать атак, следует обновить обеспечение, как только производитель выпустит патч.

В опасности прежде всего компьютеры, смартфоны, планшеты и другие устройства, использующие операционные системы Linux, Android 6.0 и более новые версии и версии MacOS, которые сейчас поддерживает Apple.

RIA также подчеркивает, что смена пароля Wi-Fi не поможет избежать атаки. Вместо этого следует проверить, доступны для обновления для физических устройств, и при необходимости следует обновить встроенное программное обеспечение маршрутизатора. Только после этого можно в качестве дополнительной меры сменить пароль Wi-Fi.

RIA советует помнить о базовых правилах безопасности — вместо HTTP-соединения всегда использовать HTTPS-соединение; не посылать конфиденциальную информацию через нешифрованное соединение, поскольку информация в таком случае передается в виде простого текста; использовать в качестве дополнительной меры безопасности VPN-услугу; без крайней необходимости не пользоваться публичными сетями Wi-Fi, не посещать подозрительные сайты и не устанавливать программное обеспечение от неизвестных производителей.