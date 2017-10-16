Кылварт: Сависаар по-прежнему достоин уважения со стороны Центристской партии

Комментируя высказывание председателя Центристской партии Юри Ратаса о том, что вопрос о зарплате Эдгара Сависаара будет пересматриваться, вице-мэр Таллинна и один из главных триумфаторов прошедшего голосования Михаил Кылварт сказал, что в правлении партии без сомнения есть разные мнения на этот счет. И добавил, что несмотря ни на что, Сависаар по-прежнему достоин уважения со стороны членов партии.

В интервью "Актуальной камере" Михаил Кылварт прокомментировал результаты выборов и дальнейшие планы партии, а также высказывание председателя партии Юри Ратаса по поводу зарплаты Эдгара Сависаара.

Центристы сохранили абсолютную власть в столице, но победили на этот раз не так уверенно. Перевес всего в один голос. Кого позовете в коалицию и по какому принципу будете выбирать будущих партнеров?

Прежде всего, надо признать, что по сравнению с прошлыми выборами мы потеряли шесть мандатов, и перевес в один голос недостаточен, чтобы говорить о так называемом абсолютном большинстве.

Да, мы действительно собираемся провести консультации со всеми политическими организациями, чтобы понять, какие у партий цели после выборов и с кем теоретически можно было бы говорить о сотрудничестве. Пока речь не идет о коалиционных переговорах, это всего лишь консультации.

На этих набрали почти 25 000 голосов, что в разы больше, чем у кандидата в мэры от вашей партии Таави Ааса. И в то же время, вы активно отметаете все предложения, что именно вы могли бы стать кандидатом на пост градоначальника. Вы боитесь ответственности или Таллинн, по мнению партии и по вашему мнению, не готов к мэру неэстонской национальности?

Во-первых, такое предложение может сделать только Таллиннское горсобрание. Во-вторых, у Центристской партии изначально был другой кандидат в мэры, с которым мы шли на выборы. И сейчас, когда скорее всего у Центристской партии будет возможность формировать состав мэрии, было бы неправильно менять кандидата, тем более, что у нас сильный кандидат.

Эдгар Сависаар по-прежнему получает от Центристской партии зарплату, находясь в должности советника по вопросам истории. "АК" задала председателю партии Юри Ратасу вопрос, рассмотрит ли партия прекращение выплат и он ответил, что этот вопрос будет пересматриваться. Неужели партия готова разорвать отношения со своим основателем?

Как сказал председатель партии Юри Ратас, это компетенция правления партии. Этот вопрос будет поднят, мы его будем обсуждать. Я думаю, что здесь наверняка есть разные мнения.

Вопрос об исключении Сависаара из партии не ставится?

На мой взгляд, несмотря ни на что, Эдгар Сависаар по-прежнему является не только одним из основателей партии, но и определенным символом партии. Я считаю, что он по-прежнему достоин уважения со стороны членов Центристской партии

Вам отдали почти 25 000 голосов. Это колоссальная поддержка. Куда направите свои силы, чтобы не растерять доверие?

У меня очень разносторонняя сфера. И мы, будучи у власти, должны показать, что Центристская партия занимается не одноразовыми проектами, а развитием города в целом.

С Михаилом Кылвартом беседовала Маргарита Мясникова.

На прошедших муниципальных выборах Центристская партия в Таллинне сохранила абсолютное большинство голосов - 40 мест из 79 в горсобрании. Основными магнитами голосов среди центристов оказались вице-мэр Михаил Кылварт (24 712) и старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд (5534). Эдгар Сависаар (3621) получил личный мандат, но его избирательный союз не преодолел пятипроцентный барьер.