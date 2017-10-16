Шойгу заявил о скором завершении операции в Сирии

Операция в Сирии идет к завершению, поэтому необходимо обсуждать дальнейшее развитие ситуации в стране.

Об этом в понедельник, 16 октября, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с главой военного ведомства Израиля Авигдором Либерманом, передает Интерфакс.

"Отдельно хотелось бы обсудить все, что связано с Сирией. Операция там идет к завершению. Есть несколько моментов, которые требуют срочного решения и требуют обсуждения перспективы дальнейшего развития ситуации в Сирии", - сказал Шойгу.

"Главным и основным является вопрос, связанный с борьбой с терроризмом и с ситуацией в регионе", - добавил министр.

О скором окончании войны в Сирии Сергей Шойгу докладывал в Госдуме в феврале этого года. Он заявил, что российские военные нанесли серьезный удар по силам международных террористов в Сирии и предотвратили распад страны.

"Предотвращен распад Сирийского государства, практически остановлена гражданская война и попытки смены законной власти, управляемые из-за рубежа", - сказал тогда министр обороны.

По решению президента РФ Владимира Путина с 15 марта из Сирии был начат вывод части российской авиагруппировки, поскольку поставленная перед Минобороны задача выполнена. Президент при этом заявил, что пункты базирования российских Вооруженных сил в Тартусе и Хмеймиме будут функционировать в прежнем режиме и должны быть надежно защищены с суши, моря и воздуха.