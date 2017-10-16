Эксперт: Центристская партия освободилась от бремени Сависаара

По результатам выборов в органы местного самоуправления возглавляемое Юри Ратасом крыло Центристской партии освободилось от бремени своего бывшего лидера Эдгара Сависаара и сможет идти дальше в качестве иной политической силы.

Такое мнение высказал в понедельник, 16 октября, главный редактор злободневных программ ERR Пеэп Кала в интервью "Актуальной камере", комментируя результаты выборов.

"Для меня знаковое значение имеет то, что Центристская партия и особенно т.н. крыло Ратаса оказались в совершенно новой ситуации - они освободились от бремени Эдгара Сависаара и могут идти дальше совершенно по-другому", - сказал он.

Рекордное число голосов, полученных вице-мэром Таллинна Михаилом Кылвартом, открывает перед центристами новые возможности.

"Теперь мы в ситуации, когда к русскоязычным избирателям обращаются политики, для которых русский язык является родным, т.е. Кылварт и Яна Тоом. С другой стороны, для эстонской публики предназначены Ратас и остальные. Ситуация изменилась в том смысле, что не должно быть одного человека, который обращается ко всем группам", - пояснил Кала.

Он также отметил, что Таави Аас, который, вероятно, станет мэром Таллинна, будет иметь редкую возможность очистить город от коррупции, то есть порвать прошлые связи, основанные на внутрипартийных делах, а не компетентности.