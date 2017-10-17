Власти Кохтла-Ярве хотят обсудить с Мадизе проблемы города

Официальное приглашение посетить Кохтла-Ярве и обсудить проблемы города и его жителей направили канцлеру права Юлле Мадизе власти одного из крупнейших самоуправлений Ида-Вирумаа.

Об этом говорится в письме, которое накануне в канцелярию канцлера права направила мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко.

Ключевые вопросы, которые мэрия хочет обсудить с канцлером - амортизированный жилищный фонд и проблемы с должниками за отопление.

Около месяца назад, выступая с докладом в Рийгикогу, Юлле Мадизе вновь покритиковала Министерство экономики за отсутствие конкретных шагов по решению проблем неотапливаемых многоквартирных домов в Кохтла-Ярве.

Ранее Мадизе заявляла в СМИ, что в ходе своей работы она уже посещала Ида-Вирумаа и намерена вновь посетить этот регион - сразу после того, как ей поступит соответствующее приглашение.