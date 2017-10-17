В новой волости Сааремаа начались переговоры о коалиции

В крупнейшем по площади самоуправлении Эстонии - волости Сааремаа - которое официально начнет свою деятельность с 1 января, продолжаются переговоры о правящей коалиции.

15 октября жители Сааремаа выбрали законодательный орган новой волости. По итогам местных выборов, 10 мандатов в волостном собрании досталось соцдемам, по восемь - избирательному союзу "Саарлане" и Партии реформ, Центристская партия получила три, а Консервативная народная партия или EKRE - 2 мандата, передают утренние новости ETV+.

Первый раунд переговоров о коалиции, на который не позвали представителей EKRE, завершился безрезультатно.

После завершения административной реформы в волости Сааремаа будут проживать 32 тысячи человек.