Решение о компенсации Аллану Кийлю Госсуд вынесет к 15 ноября

Точку в гражданском споре между Таллиннским портом и одним из бывших членов его правления Алланом Кийлем Государственный суд поставит к середине ноября.

Накануне Госсуд рассмотрел в порядке письменного производства рассмотрел кассационную жалобу предприятия, которое не желает выплачивать Кийлю компенсацию в размере 25 000 евро, связанную с расторжением с ним трудового договора, и вынесет свое решение к 15 ноября.

Суды двух первых инстанций, как писал rus.err.ee, встали на сторону Аллана Кийля и обязали Таллиннский порт выплатить ему крупную неустойку.

Аллан Кийль также является одним из ключевых фигурантов громкого дела о коррупции в Таллиннском порту. Госпрокуратура обвинила его во взяточничестве на сумму свыше 3,5 млн евро.

Материалы дела были переданы в суд в конце сентября. Даты рассмотрения уголовного дела пока не назначены.