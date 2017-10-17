В Таллинне выявили около 1500 недействительных бюллетеней

Таллиннская избирательная комиссия во вторник продолжит пересчет голосов, поданных за кандидатов в депутаты столичного городского собрания, после чего можно будет окончательно утвердить результаты выборов. Накануне члены комиссии выявили около 1500 недействительных бюллетеней.

Об этом сообщают утренние новости ETV+, отмечая, что накануне комиссия утвердила голоса, поданные на избирательных участках в Ласнамяэ, Пирита, Мустамяэ и Пыхья-Таллинне.

Сегодня члены избиркома планируют утвердить протоколы результатов голосования в оставшихся четырех избирательных округах.

Напомним, что согласно первоначальным данным, выборы в Таллинне выиграла Центристская партия, получившая 40 мандатов из 79.

Больше всего голосов было подано за кандидата от центристов Михаила Кылварта - 24 712.