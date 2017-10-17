rus.err.ee

В Таллинне выявили около 1500 недействительных бюллетеней ({{commentsTotal}})

Выборы
Пересчет голосов - ответственная задача.
Пересчет голосов - ответственная задача. Автор: ERR
Выборы

Таллиннская избирательная комиссия во вторник продолжит пересчет голосов, поданных за кандидатов в депутаты столичного городского собрания, после чего можно будет окончательно утвердить результаты выборов. Накануне члены комиссии выявили около 1500 недействительных бюллетеней.

Об этом сообщают утренние новости ETV+, отмечая, что накануне комиссия утвердила голоса, поданные на избирательных участках в Ласнамяэ, Пирита, Мустамяэ и Пыхья-Таллинне.

Сегодня члены избиркома планируют утвердить протоколы результатов голосования в оставшихся четырех избирательных округах. 

Напомним, что согласно первоначальным данным, выборы в Таллинне выиграла Центристская партия, получившая 40 мандатов из 79. 

Больше всего голосов было подано за кандидата от центристов Михаила Кылварта - 24 712.

Редактор: Сергей Михайлов

пересчет голосов


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

Выборы
ЭСТОНИЯ
Зарплаты в Эстонии продолжают расти.

Опрос: в Эстонии почти половина работодателей планируют на 10% повысить зарплату работникам

В Эстонии 46% работодателей в ближайшее время планируют повысить размер основной зарплаты своих работников. При этом повысить оклады всем без исключения собираются лишь 16% работодателей, выяснилось в ходе свежего исследования, проведенного порталом по поиску работы CV Keskus.ee и Агентством по исследованию зарплат.

ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Виктор Рыжаков

Виктор Рыжаков собирается поставить спектакль в Русском театре в марте 2019 года

Российский театральный режиссер и педагог Виктор Рыжаков рассказал о том, что для него значит театр, чем он занимается сейчас в Таллинне и его намерениях поставить спектакль в Русском театре Эстонии в марте 2019 года.

ЭКОНОМИКА
16.10

Розничная сеть Prisma выведет на рынок Эстонии продукцию Tesco

14.10

С понедельника лимит бесконтактных платежей увеличится до 25 евро за одну покупку

13.10

Финская Patria купит контрольный пакет эстонского оборонного предприятия Milrem

13.10

СМИ: следствие в отношении эстонского филиала Danske Bank связано с делом Магнитского

12.10

В Таллиннском аэропорту завершился ремонт взлетно-посадочной полосы

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Председательство Эстонии в ЕС
День рождения ETV+
Подборка видео
последние новости
08:39

Опрос: в Эстонии почти половина работодателей планируют на 10% повысить зарплату работникам

08:21

В Испании арестованы два лидера сторонников отделения Каталонии

07:59

В Таллинне выявили около 1500 недействительных бюллетеней

07:23

Решение о компенсации Аллану Кийлю Госсуд вынесет к 15 ноября

07:16

В новой волости Сааремаа начались переговоры о коалиции

07:08

Власти Кохтла-Ярве хотят обсудить с Мадизе проблемы города

16.10

Эксперт: Центристская партия освободилась от бремени Сависаара

16.10

Во вторник снова дождь, +9...+14

16.10

Предприниматели готовы поддержать обновленный Пярнуский аэропорт

16.10

В Таллинне представили новую почтовую марку с эстонскими фехтовальщицами

16.10

Шойгу заявил о скором завершении операции в Сирии

16.10

Полиция: в эстонских банках продолжают отмывать деньги

16.10

В Пярну все сложно: пять политических сил набрали от 16 до 23% Обновлено

16.10

Кылварт: Сависаар по-прежнему достоин уважения со стороны Центристской партии

актуальная камера
топ читаемости
15.10

Умер российский актер Дмитрий Марьянов

15.10

ФОТО и ВИДЕО: в Нарве мужчина пытался совершить самосожжение

15.10

В Эстонии завершились муниципальные выборы

16.10

В Нарвском горсобрании будет девять новичков

16.10

В Таллинне центристы сохранили абсолютное большинство, Сависаар получил личный мандат Обновлено

16.10

В Нарве выиграли центристы, но Райк опередила Стальнухина Обновлено

16.10

Столкновение с лосем обошлось в 22 000 евро

15.10

По итогам э-голосования в Таллинне и по всей Эстонии победу одержала Партия реформ

16.10

В Маарду убедительную победу одержали центристы

16.10

ФОТО: смотрите, что писали избиратели в бюллетенях Обновлено

за рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: