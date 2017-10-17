В Испании арестованы два лидера сторонников отделения Каталонии

Лидеры двух общественных организаций, олицетворяющих движение за независимость Каталонии, арестованы судом Мадрида, за подстрекательство к неповиновению властям.

Об этом во вторник, 17 октября, сообщает служба новостей "Радио 4" со ссылкой на "Немецкую волну", отмечая, что речь идет о руководителях Национальной ассамблеи Каталонии и организации "Всеобщая культура".

Обе эти общественные организации выступают за независимость автономии. Жорди Санчес и Жорди Куишар обвиняются в подстрекательстве к неповиновению властям членов своих организаций, которые являются основными общественными структурами сторонников независимости Каталонии и насчитывают в своих рядах десятки тысяч активистов.

Отмечается, что следователь посчитала, что подозреваемые несут ответственность за события в Барселоне, произошедшие 20 и 21 сентября.

Именно они, по ее данным, руководили тогда участниками протеста, которые блокировали в течение суток правительственные здания в каталонской столице.