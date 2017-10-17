Опрос: в Эстонии почти половина работодателей планируют на 10% повысить зарплату работникам

В Эстонии 46% работодателей в ближайшее время планируют повысить размер основной зарплаты своих работников. При этом повысить оклады всем без исключения собираются лишь 16% работодателей, выяснилось в ходе свежего исследования, проведенного порталом по поиску работы CV Keskus.ee и Агентством по исследованию зарплат.

Об этом во вторник, 17 октября, сообщила пресс-служба CV Keskus, отметив, что в исследовании приняли участие свыше 500 работодателей со всей страны, представляющие разные сферы деятельности.

Почти половина участников исследования (46%) планируют в ближайшее время повысить основную зарплату работников. По оценке экспертов, это говорит о том, что многие работодатели по-прежнему ощущают давление на уровень заработной платы и намерены соответствовать ожиданиям работников.

Повысить основную зарплату всем работникам своей организации в ближайшее время желают 16% участвовавших в опросе работодателей. На других участвовавших в исследованиях предприятиях планируемое повышение зарплаты коснется части групп работников или отдельных работников. Планируемое работодателями повышение зарплаты останется в основном в пределах 10%.

Около трети работодателей (29%) не планируют вносить изменения в зарплаты, четвертая часть (25%) пока не приняли решения в части изменения зарплат, а небольшая часть (0,4%) работодателей, напротив, намерены снизить зарплаты, но это касается лишь отдельных работников.

По словам менеджера CV keskus Хенри Аувяэрта, ожидания соискателей работы в части зарплат возросли, однако одновременно выросла и неудовлетворенность работников своей основной зарплатой, что оказывает на работодателей сильное давление по корректировке уровней зарплаты.

Нанять новых работников в течение следующих шести месяцев собираются 72% работодателей, дополнительные рабочие места планируется создать на каждом втором предприятии.