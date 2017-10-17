В сентябре в Эстонии зарегистрировали свыше 4000 автомобилей

В сентябре этого года на первичный учет в авторегистр были поставлены 4092 легковых автомобиля, из которых 1975 - новые.

По сравнению с сентябрем 2016 года число зарегистрированных автомобилей снизилось на 42 единицы, а по сравнению с августом текущего года сократилось на 205 единиц, сообщили корреспонденту портала rus.err.ee в Департаменте статистики.

В сентябре также зарегистрировали 890 грузовиков (506 новых), 24 автобуса (5 новых), 100 мотоциклов (32 новых), 105 мопедов (38 новых), 571 прицеп (475 новых) и 59 тракторов (52 новых).