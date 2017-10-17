rus.err.ee

Старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд не рвется работать в горуправе ({{commentsTotal}})

Выборы
Раймонд Кальюлайд благодарен избирателям за доверие.
Раймонд Кальюлайд благодарен избирателям за доверие. Автор: ERR
Выборы

Показавший второй результат на выборах в столичное городское собрание старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд не планирует усиливать состав городской управы.

На вопрос корреспондента портала rus.err.ee, не планирует ли он в свете успеха на местных выбора занять пост одного из вице-мэров Таллинна, Кальюлайд ответил, что хотел бы остаться работать в Пыхья-Таллинне.

"Мое первое предпочтение совершенно четкое - я хочу продолжить работать в Пыхья-Таллинне, чтобы защищать интересы тех, кто меня поддержал. В районе много проектов, которые мы начали. Я собираюсь бороться за то, чтобы они были завершены - это и строительство новой поликлиники, и появление нового социального центра, и новое пляжное здание на Штромке, и ремонт внутриквартальных дорог, и многое другое. Я хочу остаться в Пыхья-Таллинне. Я люблю этот район. Чувствую, что на своем нынешнем посту я более полезен и всему Таллинну в целом", - объяснил Раймонд Кальюлайд.

Комментируя результат всей Центристской партии на выборах в Таллинне, Кальюлайд сказал, что теоретически полученные 40 мандатов позволяют ей продолжить руководить городом в одиночку.

"Но очень серьезно следует рассмотреть возможность создания коалиции", - добавил он.

По словам политика, при выборе потенциального партнера следует учитывать, чтобы интересы избирателей Центристской партии обязательно были бы защищены.

"Есть определенные вопросы, в которых мы не можем идти на компромисс. Это бесплатный общественный транспорт, повышение предназначенных для пожилых людей пособий, строительство муниципального жилья. И мы, конечно же, не можем пойти в коалицию с теми, кто не считает всех жителей Таллинна равными людьми - независимо от их родного языка. Для нас это принципиально. Русская община в Таллине настолько велика, что ее интересы необходимо учитывать. Среди прочего необходимо понимать, что только у самих русскоязычных жителей есть право решать, на каком языке их дети должны говорить в детских садах", - заключил Раймонд Кальюлайд.

Согласно последним данным, появившимся после пересчета голосов, на выборах в Таллиннское городское собрание Кальюлайда поддержал 5521 избиратель - по этому показателю старейшина Пыхья-Таллинна уступил только первому номеру центристов в Ласнамяэ Михаилу Кылварту.

Для Раймонда Кальюлайда нынешние выборы стали дебютными - прежде ни на муниципальном, ни на государственном уровне он не баллотировался.

Редактор: Сергей Михайлов



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

Выборы
ЭСТОНИЯ
ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Виктор Рыжаков

Виктор Рыжаков собирается поставить спектакль в Русском театре в марте 2019 года

Российский театральный режиссер и педагог Виктор Рыжаков рассказал о том, что для него значит театр, чем он занимается сейчас в Таллинне и его намерениях поставить спектакль в Русском театре Эстонии в марте 2019 года.

ЭКОНОМИКА
16.10

Розничная сеть Prisma выведет на рынок Эстонии продукцию Tesco

14.10

С понедельника лимит бесконтактных платежей увеличится до 25 евро за одну покупку

13.10

Финская Patria купит контрольный пакет эстонского оборонного предприятия Milrem

13.10

СМИ: следствие в отношении эстонского филиала Danske Bank связано с делом Магнитского

12.10

В Таллиннском аэропорту завершился ремонт взлетно-посадочной полосы

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Председательство Эстонии в ЕС
День рождения ETV+
Подборка видео
последние новости
10:12

Волейболист сборной Эстонии Роберт Тяхт может продолжить карьеру в России

09:39

Африканцы пытались незаконно попасть в Эстонию

09:37

Старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд не рвется работать в горуправе

08:57

В сентябре в Эстонии зарегистрировали свыше 4000 автомобилей

08:51

В центре Таллинна переходившего дорогу на красный свет ребенка сбил грузовик

08:39

Опрос: в Эстонии почти половина работодателей планируют на 10% повысить зарплату работникам

08:21

В Испании арестованы два лидера сторонников отделения Каталонии

07:59

В Таллинне выявили около 1500 недействительных бюллетеней

07:23

Решение о компенсации Аллану Кийлю Госсуд вынесет к 15 ноября

07:16

В новой волости Сааремаа начались переговоры о коалиции

07:08

Власти Кохтла-Ярве хотят обсудить с Мадизе проблемы города

16.10

Эксперт: Центристская партия освободилась от бремени Сависаара

16.10

Во вторник снова дождь, +9...+14

16.10

Предприниматели готовы поддержать обновленный Пярнуский аэропорт

актуальная камера
топ читаемости
15.10

Умер российский актер Дмитрий Марьянов

15.10

ФОТО и ВИДЕО: в Нарве мужчина пытался совершить самосожжение

16.10

В Нарвском горсобрании будет девять новичков

15.10

В Эстонии завершились муниципальные выборы

16.10

Столкновение с лосем обошлось в 22 000 евро

16.10

В Таллинне центристы сохранили абсолютное большинство, Сависаар получил личный мандат Обновлено

16.10

В Нарве выиграли центристы, но Райк опередила Стальнухина Обновлено

16.10

ФОТО: смотрите, что писали избиратели в бюллетенях Обновлено

15.10

По итогам э-голосования в Таллинне и по всей Эстонии победу одержала Партия реформ

16.10

В Маарду убедительную победу одержали центристы

за рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: