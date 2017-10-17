Старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд не рвется работать в горуправе

На вопрос корреспондента портала rus.err.ee, не планирует ли он в свете успеха на местных выбора занять пост одного из вице-мэров Таллинна, Кальюлайд ответил, что хотел бы остаться работать в Пыхья-Таллинне.

"Мое первое предпочтение совершенно четкое - я хочу продолжить работать в Пыхья-Таллинне, чтобы защищать интересы тех, кто меня поддержал. В районе много проектов, которые мы начали. Я собираюсь бороться за то, чтобы они были завершены - это и строительство новой поликлиники, и появление нового социального центра, и новое пляжное здание на Штромке, и ремонт внутриквартальных дорог, и многое другое. Я хочу остаться в Пыхья-Таллинне. Я люблю этот район. Чувствую, что на своем нынешнем посту я более полезен и всему Таллинну в целом", - объяснил Раймонд Кальюлайд.

Комментируя результат всей Центристской партии на выборах в Таллинне, Кальюлайд сказал, что теоретически полученные 40 мандатов позволяют ей продолжить руководить городом в одиночку.

"Но очень серьезно следует рассмотреть возможность создания коалиции", - добавил он.

По словам политика, при выборе потенциального партнера следует учитывать, чтобы интересы избирателей Центристской партии обязательно были бы защищены.

"Есть определенные вопросы, в которых мы не можем идти на компромисс. Это бесплатный общественный транспорт, повышение предназначенных для пожилых людей пособий, строительство муниципального жилья. И мы, конечно же, не можем пойти в коалицию с теми, кто не считает всех жителей Таллинна равными людьми - независимо от их родного языка. Для нас это принципиально. Русская община в Таллине настолько велика, что ее интересы необходимо учитывать. Среди прочего необходимо понимать, что только у самих русскоязычных жителей есть право решать, на каком языке их дети должны говорить в детских садах", - заключил Раймонд Кальюлайд.

Согласно последним данным, появившимся после пересчета голосов, на выборах в Таллиннское городское собрание Кальюлайда поддержал 5521 избиратель - по этому показателю старейшина Пыхья-Таллинна уступил только первому номеру центристов в Ласнамяэ Михаилу Кылварту.

Для Раймонда Кальюлайда нынешние выборы стали дебютными - прежде ни на муниципальном, ни на государственном уровне он не баллотировался.