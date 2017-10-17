Африканцы пытались незаконно попасть в Эстонию ({{commentsTotal}})
Российские пограничники пресекли попытку незаконного пересечения границы двумя мароканцами и одним гражданином Ганы. Жители Африки пытались незаконно попасть в Эстонию.
Все они прибыли в Российскую Федерацию по учебным визам, а ганец обучался в одном из российских вузов в течение 2016 года. Приятели познакомились в одном из хостелов Санкт-Петербурга, а затем, не став любоваться красотами города, решили бежать в Эстонию, сообщает 47news.
Попытку незаконно пересечеь границу они совершили в Кингисеппском районе РФ, соседствующим с Ида-Вируским уездом Эстонии.
Задержанные в ближайшее время будут депортированы на родину.
Редактор: Артур Тооман