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Волейболист сборной Эстонии Роберт Тяхт может продолжить карьеру в России ({{commentsTotal}})

Спорт
Георге Крецу и Роберт Тяхт.
Георге Крецу и Роберт Тяхт. Автор: www.cev.lu
Спорт

Один из лидеров сборной Эстонии по волейболу Роберт Тяхт попал в сферу интересов российского клуба "Белогорье" из Белгорода.

Об этом во вторник, 17 октября, сообщил портал ERR Sport со ссылкой на Postimees, отметив, что Роберта Тяхта хочет видеть в команде наставник "Белогорья", румынский специалист Георге Крецу, который последние три года успешно работал со сборной Эстонии

В настоящее время Роберт Тяхт выступает за польский "Купрум" из Люблина - клуб, который несколько лет возглавлял Крецу.

Президент "Белогорья" Геннадий Шипулин подтвердил факт переговоров о возможном переходе Тяхта, но сказал, что до конкретики дело пока далеко.

Редактор: Сергей Михайлов

георге крецуроберт тяхт


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