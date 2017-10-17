Волейболист сборной Эстонии Роберт Тяхт может продолжить карьеру в России

Один из лидеров сборной Эстонии по волейболу Роберт Тяхт попал в сферу интересов российского клуба "Белогорье" из Белгорода.

Об этом во вторник, 17 октября, сообщил портал ERR Sport со ссылкой на Postimees, отметив, что Роберта Тяхта хочет видеть в команде наставник "Белогорья", румынский специалист Георге Крецу, который последние три года успешно работал со сборной Эстонии

В настоящее время Роберт Тяхт выступает за польский "Купрум" из Люблина - клуб, который несколько лет возглавлял Крецу.

Президент "Белогорья" Геннадий Шипулин подтвердил факт переговоров о возможном переходе Тяхта, но сказал, что до конкретики дело пока далеко.