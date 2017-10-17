ФОТО: в масштабных пожарах в Испании и Португалии власти винят поджигателей

Лесные пожары на юго-западе Европы привели к гибели по меньшей мере 31 человека в Португалии и еще трех - в Испании. Огонь начал распространяться в выходные, а десятки очагов возгораний до сих пор не потушены.

Количество раненых в Португалии превышает 50 человек, а среди пропавших без вести есть и одномесячный младенец, передает русская служба Би-би-си.

Власти винят поджигателей, жаркую погоду и сильный ветер.

"То, с чем мы имеем дело, не могло начаться само собой, - сказал премьер-министр Испании Мариано Рахой на встрече с пожарными в Галисии. - Налицо провокация".

"Тут в Пасос-де-Борбен большой пожар начался в половине второго утра в пяти разных местах. Ясно, что природными причинами такое объяснить невозможно", - сказал Рахой.

На половине территории Португалии введено чрезвычайное положение, закрыты десятки дорог, а также некоторые учебные заведения.