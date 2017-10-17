Партия реформ предложит кандидатуру Певкура на пост вице-спикера Рийгикогу

Такое решение парламентарии-реформисты приняли во вторник, 17 октября.

По словам Певкура, он готов стать вице-спикером, если члены Рийгикогу предоставят ему такой мандат.

На посту вице-спикера Рийгикогу Ханно Певкур заменит Таави Рыйваса, который накануне объявил о своем уходе с должности. Причиной стало его неприличное поведение во время рабочей поездки в Малайзию - на прошлой неделе выяснилось, что бывший премьер-министр вел себя неподобающим образом и был обвинен в сексуальных домогательствах.

Предполагается, что Рийгикогу утвердит новых вице-спикеров 23 октября.

После назначения Певкура на пост заместителя председателя парламента новой главой фракции Партии реформ в Рийгикогу станет Юрген Лиги.